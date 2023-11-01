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Власти Севастополя рассказали об уничтожении воздушных целей над Крымом

Развожаев: российские военные ведут уничтожение воздушных целей над Крымом

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Shutterstock

Российские военные уничтожают воздушные цели над различными зонами полуострова Крым. Об этом губернатор Севастополя Михаил Развожаев написал в своем Telegram-канале.

Развожаев попросил граждан сохранять спокойствие и не находиться на открытом пространстве.

«Прошу сохранять спокойствие, ... оставаться во временных укрытиях или безопасных местах. <...> В случае работы ПВО основную опасность представляют осколки. Военные ведут работу по уничтожению большого количества разнообразных воздушных целей в различных зонах всего полуострова», — отметил Развожаев.

До этого губернатор Севастополя Михаил Развожаев объяснил, почему в районе Севастопольской бухты горожане могут видеть дым.

По его словам, запах от дыма может быть неприятный, но он является абсолютно безопасным.

1 ноября в Севастополе объявляли воздушную тревогу.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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