Власти Севастополя рассказали об уничтожении воздушных целей над Крымом

Российские военные уничтожают воздушные цели над различными зонами полуострова Крым. Об этом губернатор Севастополя Михаил Развожаев написал в своем Telegram-канале.

Развожаев попросил граждан сохранять спокойствие и не находиться на открытом пространстве.

«Прошу сохранять спокойствие, ... оставаться во временных укрытиях или безопасных местах. <...> В случае работы ПВО основную опасность представляют осколки. Военные ведут работу по уничтожению большого количества разнообразных воздушных целей в различных зонах всего полуострова», — отметил Развожаев.

До этого губернатор Севастополя Михаил Развожаев объяснил, почему в районе Севастопольской бухты горожане могут видеть дым.

По его словам, запах от дыма может быть неприятный, но он является абсолютно безопасным.

1 ноября в Севастополе объявляли воздушную тревогу.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.