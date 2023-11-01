Политолог оценил перспективы военного сотрудничества России и Китая

Политолог Андрей Суздальцев в эфире Tsargrad.tv прокомментировал недавний визит министра обороны России Сергея Шойгу в Китай, где глава военного ведомства принял участие в десятом форуме по вопросам безопасности «Сяншань». Эксперт отметил, что Пекин фактически опирается на военную мощь РФ, анализируя происходящее в зоне проведения специальной военной операции.

«Китай внимательнейшим образом наблюдает за ситуацией на украинском фронте. <...> Он [Си Цзиньпин], действительно, практически опирается на военную мощь России, которая ведет боевые действия против всего блока НАТО. И в Китае прекрасно понимают, что то, что сейчас на поле боя с украинской стороны, — это натовская армия со славянским украинским личным составом», — отметил Суздальцев.

Он добавил, что Пекин крайне заинтересован в таком партнере, как Россия, для преодоления вероятного кризиса с США.

В ходе встречи с Шойгу заместитель председателя Центрального военного совета КНР Чжан Юся заявил, что Китай будет вместе с Россией реагировать на угрозы в сфере безопасности. По его словам, стороны намерены совместно поддерживать глобальный стратегический баланс и стабильность. Зампред ЦВС КНР напомнил, что военное сотрудничество двух стран обладает большим потенциалом и уже дает плодотворные результаты.

До этого министр обороны РФ подчеркивал, что будет продолжать военное и военно-техническое сотрудничество с заинтересованными странами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), в том числе осуществлять поставки техники и совместные учения.

Ранее в Китае утвердили заместителей Си Цзиньпина в Центральном военном совете.