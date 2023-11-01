В Йемене предупредили о ракетном ударе по Израилю

Йемен планирует осуществить ракетный удар по Израилю днем 1 ноября, атака анонсирована была представителем йеменской армии бригадным генералом Яхьи Сари. Об этом сообщило издание The New York Times.

По информации СМИ, в сторону Израиля планируется запуск баллистических и крылатых ракет, а также беспилотных летательных аппаратов.

Как добавили в NYT, израильские военные располагают высокотехнологичными системами противовоздушной обороны и имеют поддержку правительства США, что может позволить предотвратить обострение конфликта с Йеменом.

В октябре в Армии обороны Израиля оценивали пуски ракет из Йемена. Перед этим американские военные корабли перехватывали несколько крылатых ракет и беспилотников в небе над северной частью Красного моря.

Ранее ХАМАС заявил, что освободит иностранных заложников, «когда позволят обстоятельства».