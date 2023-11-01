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ВСУ за сутки потеряли 150 человек и более 10 единиц техники у Работина

Рогов: ВСУ за сутки потеряли 150 солдат и более 10 единиц техники у Работина

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Украинская армия за сутки потеряла порядка 150 солдат и более 10 единиц техники в районе села Работино в Запорожье. Об этом сообщил ТАСС председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Он пояснил, что российские войска наносили удары по местам ротации и отдыха Вооруженных сил Украины (ВСУ). По словам Рогова, в районе Работина было несколько атак украинских штурмовиков, которые отбили бойцы ВС РФ. Российские дроны также повредили танк ВСУ.

«Всего противник потерял пять боевых бронированных машин, две гаубицы, шесть пикапов и порядка 150 боевиков», — подытожил Рогов.

Он напомнил, что российские солдаты утром 1 ноября сорвали ротацию подразделений ВСУ в окрестностях населенных пунктов Работино и Вербовое. С начала украинского контрнаступления в этом районе продолжаются упорные бои.

Накануне Минобороны сообщило о значительных потерях ВСУ в ДНР.

Ранее ВС РФ отразили четыре атаки ВСУ.

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