Политолог объяснил, почему Израиль пошел на масштабную зачистку Газы

Израиль пошел на беспрецедентные меры по зачистке территории сектора Газа, поскольку чувствует свою безнаказанность. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv озвучил политический обозреватель Андрей Перла.

«Два миллиона человек должны уйти. <...> Почему Израиль так поступает? <...> Потому что может. Точнее, ему кажется, что он может. Что за ним сила «цивилизованного» мира. Два авианосца со свитой и привычка к безнаказанности», — отметил Перла.

По его словам, Израилю кажется, что зачистка Газы — это конец войны, однако это ошибочное мнение.

В ночь на 1 ноября телеканал Al Arabiya сообщил, что ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) штурмует сектор Газа с пяти направлений. Бои зафиксированы в районе контрольно-пропускного пункта «Бейт-Ханун». Действия сухопутных войск Израиля ведутся одновременно с воздушными атаками и артиллерийскими обстрелами.

До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что война в секторе Газа будет очень дорогой для палестинского движения ХАМАС.

Ранее Египет разместил десятки танков на границе с сектором Газа.