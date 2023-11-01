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Бойцы ВДВ сбили украинские беспилотники под Артемовском

Десантники уничтожили при помощи ПЗРК «Верба» украинские БПЛА под Артемовском

Десантники из подразделений 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии (Иваново) уничтожили украинские БПЛА под Артемовском при помощи ПЗРК «Верба». Об этом сообщает Минобороны России.

«Расчеты переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) «Верба» ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения уничтожили БПЛА ВСУ на Артемовском направлении», — сообщили в Минобороны.

В российском военном ведомстве уточняют, что на счету расчетов ПВО российских десантников — сотни сбитых украинских БПЛА различных типов и видов.

Переносной зенитный ракетный комплекс (ПЗРК) «Верба» является современной версией советских систем защиты подразделений от нападения с воздуха. Ракеты этого оружия защищены в том числе от лазерных помеховых комплексов.

До этого ивановские десантники уничтожили разведывательное подразделение Вооруженных сил Украины (ВСУ), которое двигалось в направлении Артемовска.

Российские десантники обнаружили украинскую разведгруппу с помощью дрона.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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