Десантники из подразделений 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии (Иваново) уничтожили украинские БПЛА под Артемовском при помощи ПЗРК «Верба». Об этом сообщает Минобороны России.

«Расчеты переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) «Верба» ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения уничтожили БПЛА ВСУ на Артемовском направлении», — сообщили в Минобороны.

В российском военном ведомстве уточняют, что на счету расчетов ПВО российских десантников — сотни сбитых украинских БПЛА различных типов и видов.

Переносной зенитный ракетный комплекс (ПЗРК) «Верба» является современной версией советских систем защиты подразделений от нападения с воздуха. Ракеты этого оружия защищены в том числе от лазерных помеховых комплексов.

До этого ивановские десантники уничтожили разведывательное подразделение Вооруженных сил Украины (ВСУ), которое двигалось в направлении Артемовска.

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