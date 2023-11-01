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Российские войска сорвали ротацию ВСУ под Работино

Рогов: ВС РФ сорвали ротацию подразделений ВСУ у Работино в Запорожской области

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Oleksandr Ratushniak/Reuters

Российские войска сорвали ротацию подразделений ВСУ под Работино в Запорожской области. Об этом ТАСС сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Утром была попытка ротации ВСУ между Работиным и Вербовым, использовали бронетранспортеры М113. Наши ребята нанесли удар артиллерией и РСЗО, противник рассеян, уничтожен украинский танк, который работал с закрытой позиции», — сообщил Рогов.

С начала украинского контрнаступления в районе Работино и Вербового продолжаются упорные бои.

До этого Министерство обороны России сообщило о взятии российскими мотострелками опорного пункта ВСУ под Угледаром в Донецкой народной республике.

По словам офицера, к операции его рота готовилась на протяжении нескольких дней, и в итоге бойцы смогли проявить военную хитрость. Первая группа ползком, под контролем с неба со стороны операторов беспилотников подошла вплотную к опорному пункту с фронта, а вторая группа зашла с тыла.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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