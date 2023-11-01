В Кременчуге произошел пожар на НПЗ

Пожар произошел на нефтеперерабатывающем заводе в городе Кременчуг Полтавской области. Об этом сообщил глава Полтавской областной администрации Филип Пронин в соцсетях.

По словам чиновника, причиной пожара стал удар беспилотником-камикадзе по нефтеперерабатывающему заводу. Кременчугский нефтеперерабатывающий завод является крупнейшим на Украине производителем нефтепродуктов.

«К сожалению, есть попадание по нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге. Возник пожар, его ликвидировали спасатели... Предприятие не работает», — заявил Пронин.

До пожара на заводе воздушная тревога была объявлена в следующих областях: Винницкая, Киевская, Кировоградская, Николаевская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская и Черновицкая.

Вооруженные силы РФ начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят украинские спецслужбы. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

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