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В Минобороны сообщили о продвижении под Угледаром

Командир мотострелковой роты сообщил о взятии опорного пункта ВСУ под Угледаром

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Евгений Биятов/РИА Новости

Министерство обороны России сообщило о взятии российскими мотострелками опорного пункта ВСУ под Угледаром в Донецкой народной республике. Об этом сообщил командир мотострелковой роты с позывным «Чех» для ТАСС.

«На момент, когда наши парни зашли в их опорник, на позиции было 10 человек. Трое из них спали. Когда они поняли, что наши зашли, завязался бой. Он длился буквально 20 минут. В итоге мы взяли четверых пленных, один из них командир отделения», — заявил «Чех».

По словам офицера, к операции его рота готовилась на протяжении нескольких дней, и в итоге бойцы смогли проявить военную хитрость. Первая группа ползком, под контролем с неба со стороны операторов беспилотников подошла вплотную к опорному пункту с фронта, а вторая группа зашла с тыла. Объединившись, подразделение зачистило окопы и взяло пленных.

До этого украинские офицеры назвали причиной прекращения контрнаступления в сентябре серьезные потери в рядах ВСУ на минных полях.

Ранее трое бойцов ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен ВС РФ.

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