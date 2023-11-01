Попытка наступления украинских военных прекратилась из-за ситуации с потерями

Украинские офицеры назвали причиной прекращения контрнаступления в сентябре серьезные потери в рядах ВСУ на минных полях. Об этом сообщил специальный корреспондент издания El País Кристиан Сэгура.

По его словам, журналисты газеты в начале октября побывали в трех украинских воинских частях из разных родов войск, среди которых были спецназ, бронетанковая бригада и пехота.

«Все офицеры подтвердили, что многомесячные прямые атаки с целью прорыва российской обороны танками и мотопехотой закончились в сентябре из-за больших потерь на минных полях», — уточнил корреспондент.

Как отметил Сэгура, теперь приоритетом для Вооруженных сил Украины является оказание давления на конкретные позиции с помощью отрядов или рот, каждая из которых состоит от шести до 12 человек. Подобная тактика сказывается на прогрессе, но помогает уменьшить потери в рядах украинских военных, добавили в СМИ.

До этого военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что под Купянском солдаты ВСУ все чаще бегут с позиций по ночам.

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