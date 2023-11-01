В ХАМАС уточнили данные по иностранцам, которые смогут покинуть сектор Газа

Палестинское радикальное движение ХАМАС опубликовало список иностранцев, которые смогут покинуть сектор Газа. Об этом сообщает ТАСС.

В списки попали граждане Австрии, Австралии, Болгарии, Индонезии, Иордании, Финляндии, Чехии и Японии. Среди тех, кто сможет выехать, также указаны граждане Палестины с двойным гражданством.

Кроме обычных иностранцев, в списках также указаны сотрудники Международного Красного Креста (МККК) и других НПО.

До этого число граждан России, которые ожидают эвакуацию из сектора Газа, превысило 500, а всего в списках заявленных на эвакуацию присутствуют более 900 человек.

28 октября посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль заявлял, что вопрос с эвакуацией граждан РФ из сектора Газа пока не разрешен, однако Палестина работает над этим вопросом вместе с российской стороной.

Ранее в ХАМАС заявили, что ценят позицию Путина.