Военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что под Купянском солдаты ВСУ все чаще бегут с позиций по ночам. Об этом он рассказал РИА Новости.

«В районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка и Берестовое выявлено ряд фактов самовольного оставления позиций украинскими военнослужащими. Данная тенденция имеет фактор роста по сравнению с предыдущей неделей», — заявил Марочко.

Основным способом бегства Марочко назвал переодевание в гражданскую одежду и попытка скрыться, используя ночное время. Украинские солдаты стремятся покинуть зону боевых действий.

До этого подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что СБУ и спецподразделение украинской полиции «КОРД» занялись «отказниками» в ВСУ на Купянском направлении — спецслужбы пытаются силой искоренить тенденцию отказа военнослужащих ВСУ выполнять приказы.

Ранее украинский военный рассказал о требовании Киева взять Горловку.