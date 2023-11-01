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Украинские солдаты стали чаще убегать с позиций по ночам

Марочко заявил, что под Купянском солдаты ВСУ все чаще бегут с позиций по ночам

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Reuters

Военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что под Купянском солдаты ВСУ все чаще бегут с позиций по ночам. Об этом он рассказал РИА Новости.

«В районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка и Берестовое выявлено ряд фактов самовольного оставления позиций украинскими военнослужащими. Данная тенденция имеет фактор роста по сравнению с предыдущей неделей», — заявил Марочко.

Основным способом бегства Марочко назвал переодевание в гражданскую одежду и попытка скрыться, используя ночное время. Украинские солдаты стремятся покинуть зону боевых действий.

До этого подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что СБУ и спецподразделение украинской полиции «КОРД» занялись «отказниками» в ВСУ на Купянском направлении — спецслужбы пытаются силой искоренить тенденцию отказа военнослужащих ВСУ выполнять приказы.

Ранее украинский военный рассказал о требовании Киева взять Горловку.

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