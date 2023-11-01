Минобороны сообщило о значительных потерях ВСУ в ДНР

Авиация, ракетчики и артиллеристы уничтожили до 160 военнослужащих ВСУ у Старомайорского в Донецкой народной республике. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки «Восток» Олега Чехова.

По словам Чехова, совместно оперативно-тактическая и армейская авиации, ракетчики и артиллеристы Вооруженных сил РФ нанесли удары по местам размещения живой силы и боевой техники ВСУ в районе Старомайорское. Нанесен значительный урон подразделениям 72-й механизированной бригады и 123-й бригады территориальной обороны ВСУ.

30 октября российские военные отразили пять атак украинской армии на Времевском направлении, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Военнослужащие ВСУ были «накрыты» артиллерией, минометами и реактивными системами залпового огня. В результате российских атак потери ВСУ составили около 200 военных. Кроме того, они лишились двух БТР, одной гаубицы и нескольких внедорожников.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.