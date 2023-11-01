Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Минобороны сообщило о значительных потерях ВСУ в ДНР

Минобороны: ВС России уничтожили до 160 военных ВСУ у Старомайорского в ДНР

Авиация, ракетчики и артиллеристы уничтожили до 160 военнослужащих ВСУ у Старомайорского в Донецкой народной республике. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки «Восток» Олега Чехова.

По словам Чехова, совместно оперативно-тактическая и армейская авиации, ракетчики и артиллеристы Вооруженных сил РФ нанесли удары по местам размещения живой силы и боевой техники ВСУ в районе Старомайорское. Нанесен значительный урон подразделениям 72-й механизированной бригады и 123-й бригады территориальной обороны ВСУ.

30 октября российские военные отразили пять атак украинской армии на Времевском направлении, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Военнослужащие ВСУ были «накрыты» артиллерией, минометами и реактивными системами залпового огня. В результате российских атак потери ВСУ составили около 200 военных. Кроме того, они лишились двух БТР, одной гаубицы и нескольких внедорожников.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий