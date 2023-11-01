В ДНР заявили, что ВСУ затыкают «дыры» на Донецком направлении танками Leopard 2

Украинские войска перебросили под Донецк танки Leopard 2 в надежде спасти ситуацию на линии боевого соприкосновения. Один из них уже подбит российскими бойцами, сообщил ТАСС советник главы Донецкой народной республики Ян Гагин.

По словам советника, непросто складывающиеся обстоятельства заставили Киев перебросить под Донецк танки Leopard 2. Количество боевых машин он озвучивать не стал, однако, упомянул, что немецкую технику за последние три дня российские бойцы видели сразу на нескольких участках фронта под Донецком.

Гагин уточнил, что один танк германского производства уничтожен на поле боя. Вместе с ним были подбиты и несколько штук легкобронированной техники.

31 октября в Министерстве обороны России заявили, что российские войска нанесли огневое поражение по двум танкам Leopard Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Купянском направлении.

30 октября в ежедневной сводке Минобороны сообщили, что на Южно-Донецком направлении Вооруженные силы Украины потеряли более ста военнослужащих.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.