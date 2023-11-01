На Украине заявили, что ВСУ «становятся добычей» российской авиации

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не способны бороться с ударами российской авиацией из-за того, что они испытывают нехватку собственной авиации. Об этом пишет издание Kyiv Independent.

Как указывает издание, без поддержки с воздуха украинские военнослужащие «становятся добычей во время ежедневных вылетов российской авиации с планирующими бомбами».

Полковник ВСУ в отставке Сергей Кивлюк заявил Kyiv Independent, что российские самолеты наносят удары с «полной безнаказанностью». Как считает аналитик Центра анализа европейской политики Нико Ланге, украинским военным в принципе сложно бороться с российскими самолетами и вертолетами, приводит его мнение издание.

Ранее в министерстве обороны РФ сообщили, что истребители Воздушно-космических сил (ВКС) России и средства противовоздушной обороны (ПВО) с 1 октября текущего года уничтожили 31 самолет и три вертолета Воздушных сил Украины.

До этого начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев заявил, что авиация ВКС России поразила командный пункт ВСУ в районе Северска в ДНР.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.