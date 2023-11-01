Дивизионы «речных штурмовиков» дополнят дивизии морской пехоты в России

В составе создающихся дивизий морской пехоты ВС РФ появятся специальные дивизионы речных штурмовых катеров. Вопрос прорабатывается в военном ведомстве, сообщил источник «Известий» в Минобороны России, в качестве эксперимента первый такой дивизион уже сформирован.

Новые речные подразделения будет противодействовать катерам противника, заниматься высадкой десантов, огневым подавлением врага на берегах и в прибрежных районах. С таким подспорьем на реках морская пехота станет более автономной, а ее боевые возможности возрастут.

По словам военного историка Мирослава Морозова, в годы Великой Отечественной войны речные флотилии широко использовались. Распространены были бронекатера, фактически, речные танки, которые могли оказывать огневую поддержку. Их вооружали башнями Т-34, реактивными установками, пулеметами.

8 августа временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что российские военные пресекли попытку высадки десанта Вооруженных сил Украины с двух катеров на левом берегу Днепра возле села Казачьи Лагеря.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что у России нет других вариантов, кроме как победить в ходе специальной военной операции на Украине.