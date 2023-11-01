Российскую легкую бронетехнику планируют оснастить FPV-дронами

В холдинге «Высокоточные комплексы», входящего в состав госкорпорации «Ростех», планируется интегрировать FPV-дроны в комплекс вооружения легкобронированной техники. Об этом, ссылаясь на пресс-службу холдинга, сообщает ТАСС.

Отмечается, что на боевых машинах пехоты уже прошли испытания некоторых образцов радиоэлектронной защиты от подобных беспилотных летательных аппаратов и прорабатывается включение таких комплексов в состав оборудования техники.

В настоящее время ведется работа над интеграцией FPV-дронов в комплекс вооружения легкобронированной техники.

Ранее сообщалось, что российский беспилотный отряд быстрого реагирование (БОБР), один из первых применивший в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине FPV-дроны, за год боевых действий уничтожил и вывел из строя более 100 единиц военной техники и около батальона живой силы противника.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.