Армия Израиля сообщила о перехвате воздушной цели над Красным морем

Армейская пресс-служба Израиля сообщила о перехвате объекта в воздухе в районе Красного моря, южнее города Эйлата.

В сообщении говорится, что силы противовоздушной обороны Армии обороны Израиля обнаружили и перехватили воздушную угрозу в указанном районе.

26 октября стало известно, что на крупнейшую базу Израиля за рубежом совершено нападение. Источники Al Mayadeen заявили, что Израиль потерял одного офицера в результате атаки.

Постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан заявил, что израильская сторона ведет войну против радикальной организации ХАМАС, которую считает террористической и «виновной в геноциде». Он подчеркнул, что палестинский народ не является противником еврейского государства.

Ранее в США испугались конфликта с Россией из-за маневров НАТО в Черном море.