В Вооруженных силах Украины (ВСУ) считают, что провал украинского контрнаступления произошел из-за нехватки боеприпасов. Об этом в социальной сети X (бывший Twitter) написал корреспондент телеканала CNN Нил Хауэр, который посещал зону боевых действий.

По его словам, если спросить у любого украинского военного, то он скажет, что боеприпасы являются «самой большой проблемой». Как заявил журналист, он неоднократно спрашивал про это у бойцов ВСУ в ходе своих визитов на передовую в Донбасс и в Запорожье в течение последних полутора лет.

Он также отметил, что ВСУ передали огромное количество артиллерийских снарядов, однако этих боеприпасов не хватило для выполнения задач контрнаступления. По словам Хауэра, восполнить запасы артснарядов Украина не сможет как минимум год.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн заявил, что ВСУ могут окончательно проиграть в ближайшие месяцы.

До этого министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что у России нет других вариантов, кроме как победить в ходе специальной военной операции на Украине.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.