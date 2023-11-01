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Стало известно о штурме израильской армией сектора Газа с пяти направлений

Al Arabiya: Армия обороны Израиля штурмует сектор Газа с пяти направлений

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Ronen Zvulun/Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) штурмует сектор Газа с пяти направлений, передает телеканал Al Arabiya.

По информации телеканала, на севере сектора Газа идут ожесточенные столкновения между израильскими военными и палестинскими группировками. Бои зафиксированы в районе контрольно-пропускного пункта «Бейт-Ханун». Действия сухопутных сил ЦАХАЛ ведутся одновременно с воздушными атаками и артиллерийскими обстрелами сектора Газа, сообщает Al Arabiya.

Данные о потерях с обеих сторон пока не поступали.

До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что война в секторе Газа будет очень дорогой для палестинского движения ХАМАС.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей было названо уничтожение ХАМАС. Израильские ВВС нанесли удары по сотням объектам боевиков в секторе Газа, а Совет национальной безопасности страны постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в анклав.

Ранее в России назвали возможный срок завершения войны Израиля с ХАМАС.

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Война в Израиле
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