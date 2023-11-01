Счетная палата Украины подтвердила крупные хищения в министерстве обороны

Счетная палата Украины подтвердила факты крупных хищений в министерстве обороны страны средств, предназначенных для питания военнослужащих, сообщает Telegram-канал украинской телекомпании ТСН.

В отчете Счетной палаты говорится, что объявив о закупках услуг питания на 2023 год, министерство обороны не осуществляло мониторинг цен на продукты и самостоятельно не определило стоимость услуг питания.

Оплата поставленных продуктов произошла на основании заключенных дополнительных соглашений, в которых цены после публикации расследования были уменьшены.

После того Верховная рада приняла закон об обнародовании закупок министерства обороны в украинской электронной системе публичных закупок Prozorro цены на продукты на торгах были занижены еще раз, на 8,19 млрд гривен ($225 млн).

Также Счетная палата подтвердила, что стоимость питания в министерстве обороны была значительно выше цен в СБУ и Национальной гвардии.

Аудиторы указали, что из 409 наименований продуктов каталога почти 75% не имеют практического применения для приготовления пищи, но влияют на окончательную стоимость комплекта.

Ранее сообщалось, что петицию с просьбой сделать более жестким наказание за взятки для сотрудников военкоматов и военно-врачебных комиссий зарегистрировали на сайте президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее в Раде назвали причину увольнения всех заместителей министра обороны Украины.