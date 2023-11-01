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ПВО сбила два украинских беспилотника в Курской области

Минобороны РФ: ПВО уничтожила два беспилотника ВСУ над Курской областью

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Shutterstock

Два беспилотника Вооруженных сил Украины уничтожены в Курской области. Об этом сообщило Министерство обороны РФ в своем Telegram-канале.

Как рассказали в министерстве, 31 октября около 23:30 мск российские войска пресекли попытку ВСУ совершить террористическую атаку беспилотниками самолетного типа по объектам на территории РФ.

Два украинских БПЛА были перехвачены над территорией Курской области дежурными средствами ПВО, подчеркнули в министерстве.

Ранее курский губернатор Роман Старовойт сообщал, что ВСУ обстреляли село Дарьино.

Вечером 31 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле города Шебекино. В этот день также сообщалось, что над Белгородской областью сбили три беспилотника за день.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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