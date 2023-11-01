В Донецке в результате обстрела был ранен оператор телеканала «Звезда»

В результате обстрела украинскими вооруженными формированиями Буденновского района Донецка был ранен оператор телеканала «Звезда». Информация об этом появилась в Telegram-канале «Звезды».

В сообщении говорится, что оператор, работающий с телеканалом, при обстреле получил осколочное ранение.



Ранее сообщалось, что при обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) пострадали журналисты ТАСС и «Известий». Ранения получили журналист газеты «Известия» Евгений и фотокорреспондент ТАСС Дмитрий Ягодкин. Бойцы ВСУ целились в один из объектов гражданской инфраструктуры.

Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщало, что украинские войска вечером во вторник несколько раз обстреляли Донецк, выпустив около десяти кассетных снарядов. В результате начался крупный пожар.

Ранее газета The Washington Post заявила об участии ЦРУ в атаке дронов на Крымский мост.