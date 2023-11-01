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Сотрудник МЧС погиб в результате обстрелов Донецка

Глава ДНР Пушилин сообщил о гибели сотрудника МЧС и еще одного человека

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FotograFFF/Shutterstock

В результате обстрелов Буденновского района в Донецке во вторник, два человека, включая сотрудника МЧС, погибли, а еще 12 человек получили ранения, как сообщил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. Об этом пишет РИА Новости.

Пушилин отметил, что обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) привели к гибели двух человек, в том числе сотрудника МЧС. 12 гражданских лиц получили ранения различной степени тяжести, включая двух сотрудников МЧС.

Согласно его словам, сотрудники МЧС пострадали в результате повторного обстрела во время тушения пожара.

Пушилин также добавил, что мужчина 1980 года рождения в Кировском районе Донецка получил тяжелое ранение, а женщина 1989 года рождения в Новолуганском районе получила осколочные ранения.

Ранее Представительство ДНР в СЦКК сообщало, что украинские войска вечером во вторник несколько раз обстреляли Донецк, выпустив около десяти кассетных снарядов. В результате начался крупный пожар после обстрела. «Взрывы и пожар... Взрывы были хорошие — даже стекла у нас на первом этаже вылетели», — заявила очевидец

Ранее на Украине оценили последствия в случае взрыва на Запорожской АЭС.

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