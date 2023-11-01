В Кременчуге произошли взрывы

В Полтавской области Украины произошли новые взрывы. Согласно сообщению украинского издания «Страна», звуки взрывов были слышны в Кременчуге, где находится крупнейший нефтеперерабатывающий завод в республике.

На данный момент, по состоянию на 00:05 по московскому времени, объявлена воздушная тревога в следующих областях: Винницкая, Киевская, Кировоградская, Николаевская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская и Черновицкая.

До этого СМИ писали, что в Донецке начался крупный пожар после обстрела со стороны ВСУ.

Согласно данным, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят украинские спецслужбы. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Ранее водитель Toyota обстрелял гаишников из фейерверка во время погони.