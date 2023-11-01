Армия Израиля сообщила об уничтожении одного из командиров ХАМАС в секторе Газа

Военнослужащие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожили Ибрагима Биари, командующего батальоном палестинского движения ХАМАС «Центральная Джабалия». Об этом в Telegram сообщила армейская пресс-служба.

По ее данным, Биари был ликвидирован в результате авиаудара ВВС Израиля по сектору Газа. Как заявили в ЦАХАЛ, этот командир сыграл ведущую роль в планировании нападения сторонников ХАМАС на Израиль 7 октября. Он «курировал все военные операции на севере сектора Газа с момента входа Армии обороны Израиля (на территорию анклава)», указали в пресс-службе.

В ЦАХАЛ также сообщили, что командующий батальоном был уничтожен в рамках массированного удара по инфраструктуре ХАМАС в Джабалии. В результате атаки «большое число» бойцов ХАМАС, которые находились вместе с Биари, были ликвидированы, сказано в сообщении.

До этого Армия обороны Израиля заявила, что ликвидировала одного из командиров ВМС ХАМАС, командира противотанкового ракетного подразделения и еще ряд высокопоставленных представителей движения в секторе Газа.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей было названо уничтожение ХАМАС. Израильские ВВС нанесли удары по сотням объектам боевиков в секторе Газа, а Совет национальной безопасности страны постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в анклав.

Ранее в России назвали возможный срок завершения войны Израиля с ХАМАС.