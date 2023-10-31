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В СНБ Израиля ожидают сложных ожесточенных боев в Газе

Глава СНБ Израиля: операция в Газе будет сложной и с ожесточенными боями

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Violeta Santos Moura/Reuters

Военная операция Израиля в секторе Газа будет сложной и предполагает ожесточенные бои. Такое мнение высказал глава Совета национальной безопасности (СНБ) еврейского государства Цахи Ханегби, передает ТАСС.

«Это сложная кампания, предполагающая ожесточенные бои. Мы полны решимости, несмотря на боль, победить», — заявил Ханегби на пресс-конференции.

Руководитель СНБ отметил, что поставленная перед Армией обороны Израиля задача однозначна. Целью операции является ликвидация военного и управленческого потенциала палестинских радикальных организаций ХАМАС и «Исламский джихад» (организация запрещена в России). Со стороны Газы больше не должно исходить угроз для израильтян.

С момента принятия данного решения, Армия обороны Израиля в несколько этапов тщательно выполняет поставленные перед ней задачи.

«Дополнительной и высшей целью» действий армии Израиля является создание условий для возвращения заложников в свои дома и к своим семьям, заявил Ханегби.

31 октября верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель решительно осудил израильские атаки, направленные против палестинцев на Западном берегу реки Иордан.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал причину нападения движения ХАМАС на Израиль.

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