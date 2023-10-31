Белгородский губернатор сообщил об обстреле Шебекино

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что город Шебекино подвергся обстрелу.

«ВСУ обстреляли город Шебекино», — написал он и подчеркнул, что, по предварительной информации, пострадавших нет.

По данным губернатора региона, осколками снарядов были выбиты окна, посечены фасады и заборы в трех частных домовладениях. Кроме того, повреждена линия электропередачи.

Оперативные службы работают на месте, отметил он и добавил, что подомовой обход продолжат в светлое время суток.

31 октября над Белгородской областью сбили три беспилотника за день.

17 октября Гладков сообщал, что в Белгородской области системы ПВО сбили БПЛА самолетного типа.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.