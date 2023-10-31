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Четыре взрыва произошли в районе американской базы на востоке Сирии

РИА Новости: база США на месторождении в Сирии подверглась ракетному обстрелу

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Reuters

Военная база США, расположенная на нефтяном месторождении «Омар» на востоке Сирии, подверглась обстрелу. Вблизи объекта произошли четыре взрыва, передает РИА Новости со ссылкой на местный источник.

Американская база находится в провинции Дейр-эз-Зор. При этом вечером 31 октября военный объект подвергся ракетному обстрелу, после чего в воздух были подняты вертолеты и беспилотники армии США.

По данным источника, звуки взрывов были слышны недалеко от самого месторождения и в близлежащих деревнях. Однако другие подробности о ситуации в регионе в настоящее время не уточняются.

В ночь на 30 октября сирийская газета «Аль-Ватан» опубликовала материал, согласно которому вблизи американской базы на месторождении «Омар» произошли несколько взрывов. Согласно информации издания, после этого в воздух были подняты несколько военных самолетов.

27 октября телеканал Al Mayadeen сообщил о взрывах на базе США, расположенной на газовом месторождении «Конико». Последнее также находится в провинции Дейр-эз-Зор.

Ранее президент США Джо Байден рассказал, для чего американские военные наносят удары по объектам в Сирии.

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