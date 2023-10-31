Четыре взрыва произошли в районе американской базы на востоке Сирии

Военная база США, расположенная на нефтяном месторождении «Омар» на востоке Сирии, подверглась обстрелу. Вблизи объекта произошли четыре взрыва, передает РИА Новости со ссылкой на местный источник.

Американская база находится в провинции Дейр-эз-Зор. При этом вечером 31 октября военный объект подвергся ракетному обстрелу, после чего в воздух были подняты вертолеты и беспилотники армии США.

По данным источника, звуки взрывов были слышны недалеко от самого месторождения и в близлежащих деревнях. Однако другие подробности о ситуации в регионе в настоящее время не уточняются.

В ночь на 30 октября сирийская газета «Аль-Ватан» опубликовала материал, согласно которому вблизи американской базы на месторождении «Омар» произошли несколько взрывов. Согласно информации издания, после этого в воздух были подняты несколько военных самолетов.

27 октября телеканал Al Mayadeen сообщил о взрывах на базе США, расположенной на газовом месторождении «Конико». Последнее также находится в провинции Дейр-эз-Зор.

Ранее президент США Джо Байден рассказал, для чего американские военные наносят удары по объектам в Сирии.