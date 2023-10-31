В Пентагоне назвали сроки обучения украинских пилотов управлению F-16

Украинским пилотам понадобится от пяти до девяти месяцев, чтобы завершить обучение управлению истребителями четвертого поколения F-16 в США. На это в ходе брифинга с журналистами указал пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, передает ТАСС.

По словам представителя американского министерства обороны, сроки завершения тренировок зависят от индивидуальных умений украинских летчиков. Однако в Вашингтоне не исключают, что обучение займет минимум пять месяцев.

«Мы можем предположить, что им (украинским пилотам — «Газета.Ru») потребуется от пяти до девяти месяцев, чтобы завершить обучение», — подчеркнул пресс-секретарь Пентагона.

30 октября представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что власти страны рассчитывают получить первую партию истребителей F-16 уже весной 2024 года. Как он сказал, Киев с нетерпением ждет завершения тренировок летчиков за рубежом.

Тем не менее Игнат указал, что обучение является непростым процессом. То же касается создания на территории Украины необходимой инфраструктуры для размещения американских истребителей, уточнил он.

Ранее в штате Аризона началось обучение украинских военных управлению истребителями F-16.