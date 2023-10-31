Над Белгородской областью сбили третий за день беспилотник

Средства противовоздушной обороны (ПВО) России вечером 31 октября сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Украины над территорией Белгородской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«31 октября около 19.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Дежурные средства ПВО уничтожили этот БПЛА.

Сегодня Минобороны сообщало еще о двух попытках атак по российским объектам с помощью БПЛА. Первая произошла около 11:30 мск, вторая — около 13:00 мск. В обоих случаях дроны были уничтожены.

Кроме того, украинский беспилотник сбили также в Брянской области. Пострадавших и разрушений в результате инцидента нет, отмечал губернатор региона.

Ранее на территории Курской области упал украинский квадрокоптер со взрывчаткой.