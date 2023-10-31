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Нетаньяху сообщил, что война Израиля в Газе будет дорого стоить ХАМАС

Нетаньяху заявил, что война Израиля в Газе будет стоить больших денег для ХАМАС

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Abir Sultan

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что война в секторе Газа будет очень дорогой для группировки ХАМАС. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что Нетаньяху в ходе встречи с министром финансов страны Бецалелем Смотричем потребовал от подчиненного обеспечить макроэкономическую устойчивость Израиля.

«Комиссия по делам общества и экономики приступает к серьезной работе. Приняты очень важные меры: выделение средств, помощь гражданам Израиля и экономике. Предстоит еще многое сделать», — сказал Нетаньяху.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что власти Израиля должны обеспечить защиту гражданских в секторе Газа. По его словам, ответ еврейского государства на атаку ХАМАС должен предполагать соблюдение международного права.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ранее Палестина обвинила Израиль в прямых бомбардировках больниц в Газе.

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