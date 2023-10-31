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СМИ рассказали, на сколько процентов выполнен план Израиля по ликвидации ХАМАС

Israel Hayom: план Израиля по уничтожению ХАМАС выполнен на 10%

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Khalil Hamra/AP

Путь к цели ликвидации палестинского движения ХАМАС уже преодолен на 10%. Об этом сообщает газета Israel Hayom, ссылаясь на высокопоставленного израильского чиновника, пожелавшим остаться анонимным.

«Возможно, мы преодолели около 10% расстояния, которое необходимо для достижения цели свержения ХАМАС», — сказал он.

По данным газеты, в израильских совете по национальной безопасности и Министерстве иностранных дел созданы две рабочие группы, которые отдельно друг от друга занимаются изучением различных вариантов послевоенного управления Палестиной.

Уточняется, что среди вариантов, которые были предложены министрами — установление международного контроля, создание совместно с Египтом механизма управления и передача власти в секторе Газа палестинскому политику Мохаммеду Дахлану.

До этого капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин заявлял, что объявленный Израилем третий этап войны с группировкой ХАМАС станет сложной и кровопролитной операцией.

Ранее Армия обороны Израиля сообщила об ожесточенных боях с ХАМАС в глубине сектора Газа.

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