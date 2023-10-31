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Хуситы нанесли удары беспилотниками и ракетами по территории Израиля

Al Masirah: Хуситы нанесли удары беспилотниками и ракетами по территории Израиля

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Abduljabbar Zeyad/Reuters

Представитель йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа сообщил о том, что хуситы совершили несколько ударов беспилотниками и крылатыми ракетами. Об этом сообщает телеканал Al Masirah.

«Наши вооруженные силы запустили крупную партию баллистических и крылатых ракет, а также большое количество беспилотников по различным объектам противника, расположенным на оккупированных Израилем территориях», — сказал Сариа.

По его словам, хуситы продолжат наносить удар до тех пор, пока Израиль не прекратит боевые действия.

Ранее сообщалось, что после столкновений с йеменскими мятежниками из движения «Ансар Аллах» (хуситы) Вооруженные силы Саудовской Аравии и системы ПВО были приведены в состояние повышенной готовности.

По информации агентства, такой приказ был отдан всем подразделениям вооруженных сил королевства после того, как повстанцы несколько недель назад попытались осуществить ракетный удар по территории Саудовской Аравии. Однако ракета была перехвачена системами ПВО. Другой причиной развертывания вооруженных сил стала гибель четырех саудовских солдат в результате столкновений с повстанцами в южной провинции Джизан на границе с Йеменом.

Ранее в Армии обороны Израиля оценили пуски ракет из Йемена.

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