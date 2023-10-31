ПВО сбила украинский дрон над Брянской областью

Средства противовоздушной обороны (ПВО) России сбили беспилотный летательный аппарат над Брянской областью. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны России.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве рассказали, что пресекли очередную попытку Украины совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ около 16:00 мск.

31 октября силы ПВО сбили два беспилотника над Белгородской областью. Первый — около 11:30 мск, а второй уничтожили около 13:00 мск.

В этот день стало известно, что бойцы батальона «Крым» сбили тяжелый дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Баба Яга». Это боевая модернизация сельскохозяйственного беспилотника (гексакоптера) Reactive Drone Agric RDE616.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.