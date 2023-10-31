Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

ПВО сбила украинский дрон над Брянской областью

Минобороны РФ: средства ПВО сбили украинский беспилотник над Брянской областью

close
100%
Shutterstock

Средства противовоздушной обороны (ПВО) России сбили беспилотный летательный аппарат над Брянской областью. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны России.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве рассказали, что пресекли очередную попытку Украины совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ около 16:00 мск.

31 октября силы ПВО сбили два беспилотника над Белгородской областью. Первый — около 11:30 мск, а второй уничтожили около 13:00 мск.

В этот день стало известно, что бойцы батальона «Крым» сбили тяжелый дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Баба Яга». Это боевая модернизация сельскохозяйственного беспилотника (гексакоптера) Reactive Drone Agric RDE616.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий