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У границы Финляндии с Россией заметили самолет-разведчик США

Самолет США совершил разведывательный полет вдоль границы РФ с Финляндией

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United States Air Force

Американский самолет-разведчик Boeing RC-135U Combat Sent совершил во вторник, 31 октября, полет вдоль восточной границы Финляндии с Россией. Маршрут самолета был доступен на сервисе Flightradar24.

По данным сервиса, самолет вылетел из Польши, пересек воздушное пространство стран Балтии и влетел в Финляндию. После следования вдоль границ с Россией он возвращается обратным маршрутом.

14 октября сообщалось, что неопознанный самолет Военно-морских сил США нарушил российскую границу в Баренцевом море. По данным Mash, российские системы противовоздушной обороны засекли воздушную цель 12 октября недалеко от Мурманска. Как пишет канал, примерно в 11:16 американский самолет пролетал на высоте от 900 м до 3,2 тыс. м на скорости 340 км/час, примерно через полчаса он покинул территорию РФ. Обошлось без сигнала «Режим».

Ранее МиГ-31 сочли самым скоростным истребителем-перехватчиком в мире.

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