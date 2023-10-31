Пленный украинский солдат рассказал о проблемах с американским БТР

Четыре американских БТР «Страйкер», предоставленных одному из подразделений Вооруженных сил Украины, сломались или были уничтожены до боевых действий. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пленного солдата ВСУ Владимира Мургу.

Военный попал в зону боевых действий в феврале 2022 года.

Во время использования данной техники украинские военные сталкивались с постоянными проблемами. В результате одну из четырех машин пришлось разобрать на запчасти.

Второй БТР «Страйкер» сразу после передачи направили на ремонт.

Роте, где проходил службу Мурга, предоставили еще две американские машины. Данные «Страйкеры» ликвидированы российскими военными во время попытки выполнить задачу, уточнил Мурга.

По словам Мурги, командование ВСУ пыталось заверить подчиненных, что дополнительная модернизация «Страйкерам» не требуется.

До этого Forbes сообщали, что ВСУ за последние дни потеряли сразу три танка Leopard 2 в Запорожье.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.