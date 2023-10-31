В Министерстве обороны России заявили, что российские войска нанесли огневое поражение по двум танкам Leopard Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Купянском направлении фронта.

«Российская армия отразила пять атак штурмовых групп 54-й мехбригады в районе населенного пункта Синьковка в Харьковской области», — говорится в публикации.

В результате атаки украинская армия лишилась до 60 человек личного состава.

До этого сообщалось, что группировка войск «Юг» российских военных на Донецком направлении удалось ликвидировать больше 150 военнослужащих и почти 20 единиц техники украинских военнослужащих.

До этого российские военные нанесли огневое поражение ВСУ на Донецком направлении. В ходе контрбатарейной борьбы противник потерял три миномета 120-го калибра.

В Министерстве обороны России в ежедневной сводке сообщили, что на Южно-Донецком направлении Вооруженные силы Украины потеряли более ста военнослужащих.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.