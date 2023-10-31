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Финляндия разрешит солдатам из США въезжать в страну без документов

Helsingin Sanomat: военным США позволят въезжать в Финляндию без паспортов

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Bryan Woolston/Reuters

Правительство Финляндии позволит американским военнослужащим въезжать на территорию страны, не предъявляя документы. Об этом сообщает местная газета Helsingin Sanomat.

В материале указано, что в ближайшее время Вашингтон и Хельсинки должны объявить о подписании оборонного соглашения Defence Cooperation Agreement (DCA). Согласно договору, солдаты из США смогут без каких-либо ограничений приезжать и оставаться на финской территории.

«Например, им не нужны паспорт или виза. Сопровождающим гражданским служащим необходимы паспорт и военный билет», — уточняется в публикации.

По информации издания, в настоящее время представители США и Финляндии ведут переговоры о заключении соответствующего договора. Ожидается, что соглашение будет подписано уже 31 октября.

В то же время авторы статьи подчеркнули, что финские власти не намерены размещать американских военных на границе.

30 октября издание YLE также сообщило о скором подписании оборонного соглашения между Вашингтоном и Хельсинки. Тогда же газета Helsingin Sanomat обратила внимание, что стороны не планируют указывать в документе точное место дислокации солдат из США в Финляндии.

Как говорилось в публикации, это станет одним из основных отличий данного соглашения от аналогичного договора между Вашингтоном и Осло. В Норвегии за американскими военнослужащими четко закреплены сразу три зоны.

Ранее в Госдепартаменте США заявили о планах продать Финляндии ракеты повышенной дальности.

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