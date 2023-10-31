Силы ПВО РФ перехватили две противокорабельные ракеты «Нептун»

Средства противовоздушной обороны России за сутки перехватили восемь крылатых ракет «Storm Shadow», две противокорабельные ракеты «Нептун» и шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Об этом сообщило Министерство обороны России.

«Перехвачены восемь крылатых ракет «Storm Shadow», две противокорабельные ракеты «Нептун», а также шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS», — говорится в сообщении.

Также Министерство обороны России заявило, что за сутки российские войска ликвидировали 33 беспилотника ВСУ в зоне проведения спецоперации.

До этого сообщалось, что Украина может модифицировать дозвуковые крылатые ракеты «Нептун», чтобы использовать их для нанесения ударов по Москве и другим целям в России.

Анонимный источник с Украины рассказал, что в настоящее время дальность «Нептуна», который запускается с наземной установки и оснащен 350-килограммовой боевой частью, составляет 400 километров. Он добавил, что Украина произвела всего пару десятков «Нептунов», а российские системы противовоздушной обороны способны сбивать эти ракеты.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.