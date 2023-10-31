Российские военные уничтожили на одном из направлений две БМП Bradley

Группировке войск «Юг» российских военных на Донецком направлении удалось ликвидировать больше 150 военнослужащих и почти 20 единиц техники украинских военнослужащих. Об этом заявили в пресс-службе Министерства обороны России в официальном Telegram-канале.

По данным ведомства, группировки российских войск при поддержке артиллерии и тяжелых огнеметных систем поразили живую силу и технику 42-й и 93-й механизированных бригад ВСУ в районах Клещеевки и Курдюмовки.

«Общие потери противника на данном направлении составили до 170 военнослужащих, три танка, две БМП Bradley, три боевые бронированные машины», — говорится в сводке военного ведомства РФ.

Кроме того, российские ВС ликвидировали два автомобиля Вооруженных сил Украины.

До этого российские военные нанесли огневое поражение ВСУ на Донецком направлении. В ходе контрбатарейной борьбы противник потерял три миномета 120-го калибра.

Ранее трое бойцов ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен ВС РФ.