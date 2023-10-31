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ВС РФ отразили мощную атаку ВСУ под Работино, уничтожен Leopard

Рогов: ВСУ потеряли более 200 бойцов и танк Leopard у Работино и Вербового

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Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/Global Look Press

Российские военные смогли сорвать атаку Вооруженных сил Украины возле села Работино в Запорожской области. Об этом сообщил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, пишет РИА Новости.

«Потери противника — свыше 200 боевиков. Уничтожено не менее двух танков, один из которых Leopard, две БМП, не менее трех внедорожников, на которых нацисты перевозили личный состав, а также две гаубицы M777 и самоходные артиллерийские установки», — сообщил Рогов.

Он также отметил, что на данном участке фронта ситуация находится под контролем ВС РФ.

Ранее Рогов сообщил, что российские военнослужащие провели успешную контратаку в районе населенного пункта Работино в Запорожской области. Рогов отметил, что украинская армия лишилась порядка 40 солдат и свыше десяти единиц техники.

За минувшие сутки российские военные также отбили пять атак на Времевском направлении и провели контратаки. Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) составили около 130 человек.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.

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