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Военный эксперт оценил точность российских ЗРК и Storm Shadow

Кнутов заявил, что ЗРК РФ могут поразить ракеты Storm Shadow c большой точностью

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Wikimedia Commons

Поставленные Киеву крылатые ракеты Storm Shadow оказались для экипажей зенитных ракетных комплексов России обычными целями. Об этом в эфире радио Sputnik сообщил военный эксперт, директор Музея войск противовоздушной обороны Юрий Кнутов.

По словам военного эксперта, ЗРК РФ могут поразить переданные украинским военным ракеты с большой точностью.

«Что касается применения зенитных ракетных комплексов, то были изучены алгоритмы полета этой ракеты, соответственно, были сделаны дополнения к программам, которые стоят на наших комплексах», — пояснил Кнутов.

Как пояснил специалист, ЗРК России под силу поразить ракеты, переданные ВСУ, в автоматическом режиме.

Кнутов добавил, что ракеты SCALP и Storm Shadow оказались для ВС РФ «обычными целями».

До этого полковник Анатолий Матвийчук заявил, что ракеты Storm Shadow доставляют неприятности ВС России.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.

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