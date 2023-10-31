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ВСУ обстреляли Брянскую область

Богомаз сообщил об обстреле ВСУ вблизи села Сушаны Климовского района

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Михаил Климентьев/РИА «Новости»

Украинские военные обстреляли район вблизи села Сушаны Климовского района. Об этом заявил в Telegram-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз.

«В результате обстрела произошло возгорание двух нежилых домов, которое в настоящее время локализовано», — уточнил Богомаз.

До этого в Минобороны РФ заявили, что ПВО сбила ночью четыре украинских дрона в Брянской области.

Также ВСУ обстреляли из танка село Гудовка Погарского района Брянской области. Всего прилетело три снаряда калибра 125 мм.

25 октября Минобороны РФ писало, что за сутки средства противовоздушной обороны России сбили 51 дрон вооруженных сил Украины возле Золотаревки, Нырково и Тополевки в Луганской народной республике, под Новоселовкой в Донецкой народной республике, у Инженерного и Мирного в Запорожской области, под Песчановкой в Херсонской области, а также в районе Таволжанки и Ольшаны в Харьковской области Украины.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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