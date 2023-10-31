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Израильские силовики задержали более 1,1 тыс. палестинцев с начала вторжения ХАМАС

ЦАХАЛ: силовики задержали более 1,1 тыс. палестинцев

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Ariel Schalit/AP

Израильские силовики с 7 октября задержали более 1,1 тысячи палестинцев, из которых 710, предположительно, связаны с радикальным движением ХАМАС. Об этом говорится в заявлении ЦАХАЛ в официальном Telegram-канале.

«На данный момент с начала войны в Дивизии Иудеи и Самарии и Дивизии Бекаа и Долин арестовано около 1110 разыскиваемых лиц, около 710 человек связаны с террористической организацией ХАМАС», — говорится в сообщении.

Кроме того, израильские силы разрушили дом заместителя главы Политбюро ХАМАС Салаха Арори, пишет ЦАХАЛ.

«Инженерные силы, ЦАХАЛ и Армия обороны Израиля действовали сегодня вечером в деревне Арора в районе бригады Биньямин, чтобы снести дом террориста Салаха Арори, заместителя главы политбюро и ответственного за деятельность террористической организации ХАМАС в Иудейско-Самарийской области», — уточнили в ведомстве.

Помимо этого, были арестованы 38 разыскиваемых лиц, подозреваемых в причастности к терроризму. Восемь из них считают членами ХАМАС.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В плен попали более двухсот заложников.

В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.

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Война в Израиле
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