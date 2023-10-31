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Американский полковник заявил, что в РФ хотят закончить конфликт на Украине

Полковник Макгрегор: Путин хочет прекратить притеснение граждан России в мире

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Евгений Биятов/РИА Новости

Российский президент Владимир Путин не хочет продолжать конфликт на Украине, но желает прекратить притеснение русских. Об этом рассказал бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner.

По словам Макгрегора, Путин не желает делить Польшу, но хочет завершить конфликт, контролируя исторические территории России.

«Русские освободят Харьков и Одессу, все это произойдет со временем. Путин хочет не воевать с Западом или с НАТО, а прекратить дальнейшее притеснение русского населения», — пояснил полковник.

Он подчеркнул, что нейтралитет Украины важен для российского президента.

До этого полковник Макгрегор заявил, что решения США могут привести к уничтожению Израиля.

Он считает, что сейчас в регионе наблюдаются все предпосылки для разрастания противостояния и начала «очень крупной войны».

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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