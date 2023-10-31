В ЦАХАЛ уточнили число заложников в руках ХАМАС

В руках ХАМАС находятся не менее 240 заложников, захваченных в ходе нападения на Израиль 7 октября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя армии обороны Израиля Даниэля Хагари.

«Мы проинформировали семьи 240 похищенных», — заявил Хагари в ходе брифинга.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

До этого глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что у радикального палестинского движения ХАМАС в заложниках находятся по меньшей мере 33 ребенка.

Ранее ХАМАС заявил, что освободит иностранных заложников, «когда позволят обстоятельства».