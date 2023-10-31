Бойцы украинской армии оскорбляли друг друга и угрожали сослуживцам в ходе разговоров в радиоэфире под Соледаром. Об этом заявил начальник штаба батальона «Скиф» (БАРС-35) в составе Добровольческого штурмового корпуса с позывным «Варяг», сообщает ТАСС.

По его словам, подобный обмен оскорблениями между военными Вооруженных сил Украины недопустим в радиоэфире.

«Если бы у нас был такой радиообмен, это было бы поводом для разбирательства», — пояснил он.

Как добавил «Варяг», агрессия и неуважение человеческого достоинства стали нормой для военнослужащих ВСУ.

Начальник штаба подчеркнул, что солдаты ВСУ в радиопереговорах используют только русский язык.

До этого украинский военный рассказал о требовании Киева взять Горловку. Об этом сообщал американский журнал Time, ссылаясь на высокопоставленного военнослужащего, пожелавшего остаться анонимным.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.