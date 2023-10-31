Стало известно об использовании ЦРУ корпорации RAND в военно-биологических целях

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США использовало корпорацию RAND в военно-биологических целях.

По словам Кириллова, корпорация RAND планировала крупномасштабные биологические атаки с помощью искусственного интеллекта.

«Участие в биологических проектах ЦРУ некоммерческой организации RAND, которая специализируется на политической проблематике, также вызывает ряд вопросов. Данная организация с использованием возможностей искусственного интеллекта осуществляла планирование крупномасштабных биологических атак», — поделился Кириллов.

Он пояснил, что искусственный интеллект способен выбрать наиболее подходящий тип хранения биологической рецептуры, подобрать способы маскировки, доставки и применения патогенных материалов.

До этого Кириллов сообщал, что Министерство обороны России дополнило список американских и украинских чиновников и представителей компаний, которые принимают участие в военно-биологической деятельности США и Украины.

Ранее газета The Washington Post заявила об участии ЦРУ в атаке дронов на Крымский мост.