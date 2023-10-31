В Минобороны России заявили о планах США возобновить работу биолабораторий на Украине

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов во время брифинга заявил, что США продолжают контролировать некоторые биообъекты на Украине, рассчитывая возобновить их деятельность после завершения военного конфликта, передает РИА Новости.

Он отметил, что Соединенные Штаты сохраняют повышенный интерес к исследованиям на Украине.

«Американская администрация сохраняет контроль над некоторыми украинскими биообъектами, рассчитывая возобновить их деятельность после завершения конфликта», — сказал Кириллов.

Он напомнил, что в декабре прошлого года американская компания CH2M Hill в письме украинским подрядчикам подтвердила свое намерение продолжать собирать опасные патогены на западе страны при сокращении числа лабораторий для хранение этих коллекций.

«В числе других задач — контроль санитарно-эпидемиологической обстановки и внедрение аппаратно-программных комплексов управления биорисками», — добавил генерал-лейтенант.

Он подчеркнул, что от украинских организаций требуют представить отчеты о проделанной работе по данным направлениям.

В сентябре Игорь Кириллов заявлял, что работа биологических лабораторий США по всему миру является постоянным источником биоугроз.

Ранее в США подвергли сомнению твердость российских «красных линий».